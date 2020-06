Evade dai domiciliari e viene pizzicato con le mani sulla nutella

E’ stato sorpreso fuori casa, ma era ai domiciliari ed allo stesso tempo aveva appena rubato anche un vasetto di Nutella. I Carabinieri della Stazione di Salerno hanno arrestato Vittorio Pumpo, recentemente coinvolto nell’operazione Prestigio ,l’indagine che ha permesso di ricostruire l’esistenza di un’associazione a delinquere dedita allo spaccio di droga capeggiata da Ciro Persico, definito il “boss del centro storico” di Salerno. Nel corso di controlli dei militari dell’arma per la sicurezza nel centro storico, il pregiudicato classe 1966 è stato tratto in arresto per evasione e furto dinanzi al supermercato Carrefour di Piazza Sant’Agostino.

