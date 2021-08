Europa Verde presenta la sua lista

di Erika Noschese

Europa Verde-Sinistra Civica Plurale presenta la lista in campo a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Napoli. Il movimento politico di stampo ambientalista ieri ha ufficialmente presentato i candidati al consiglio comunale di Salerno. In corsa per uno scranno a Palazzo di Città ci sono: Maria Angela Ventura, Mario Abate, Samantha Abate, Emilia Aliberti, Giovanna Avallone, Raffaella Avossa, Massimo Bracesco, Alberto Carlino, Anna Cione, Luisa Citro, Raffaele Croce, Rosa D’Andria,Ramona Dentale, Maurizio De Simone, Francesco Fantaccioni,Alessandra Ferroro, Paolo Gallo, Vincenzo Guzzo, Alessandro Longo,Fabrizio Marotta, Maria Rosaria Meo, Teresa Pfeifer, Monica Perotti, Luigi Pinto, Marcello Quaranta, Vita Rallo, Monica Ricciardi, Silvana Rossi, Ciro Sammartino, Anna Sassano, Giuseppe Traversi, Carmine Vitale. “Soddisfatti di un accordo programmatico che mette al centro dell’azione amministrativa la transizione ecologica e l’equità sociale, opereremo con l’impegno e il valore di ogni singol@ candidat@, del partito e del collettivo, affinchè ogni cittadin@ possa avere contezza dello stato reale delle cose e delle proposte migliorative – hanno dichiarato i rappresentanti Dario Barbirotti e Raffaele Di Noia – La consapevolezza di aver messo in evidenza e di aver programmato le soluzioni possibili ai bisogni reali del territorio e delle persone, ci spinge a chiedere il massimo sostegno ai cittadini salernitani. Pensare globale e agire locale si può! Lo si fa impegnandosi con noi e votandoci, cosi da permetterci di contribuire al processo d’accelerazione dal basso, necessario alla realizzazione della transizione ecologica, sociale e culturale”.

