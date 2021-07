Etoro conferma la propria crescita sul mercato europeo

Sono numeri da capogiro quelli di eToro, che si conferma tra le migliori piattaforme per il trading online. La grande crescita di questa tipologia di investimento è stata resa sicuramente possibile dallo sviluppo di piattaforme intuitive e queste stesse piattaforme hanno beneficiato dell’aumento dell’interesse per il trading digitale: un vero e proprio circolo virtuoso che ha portato l’Italia ad essere uno dei paesi con la crescita più marcata a livello europeo nel settore del trading.

Nel 2020 e nei primi mesi del 2021 il coinvolgimento degli investitori è stato nettamente superiore rispetto agli anni precedenti, in particolare c’è stato un aumento nell’apertura di nuovi conti di investimento da parte dei piccoli risparmiatori, che hanno deciso di entrare nel mondo finanziario. A questo proposito, etoro ha saputo rispondere alle richieste degli utenti e soddisfare le loro esigenze, basti pensare che nei primi tre mesi del 2021 il numero di nuovi clienti della piattaforma ha visto una variazione del +214% rispetto alle nuove iscrizioni del primo trimestre del 2020.

La crescita del primo semestre del 2021 è ancora più rilevante se si ricorda che il 2020 è stato a sua volta un anno molto positivo per eToro. Lo scorso anno questa società finanziaria è riuscita infatti ad allargare la sua famiglia con cinque milioni di nuovi investitori ed ha superato i venti milioni di clienti. Gli analisti ritengono che il mercato del trading continuerà a crescere e sono quindi convinti che tutte le piattaforme online di investimento cresceranno a loro volta.

I motivi del successo di eToro

Per spiegare la prorompente crescita di eToro è necessario analizzare le caratteristiche della piattaforma, così da capire quali sono i punti di forza alla base del suo successo. Questa piattaforma è inserita attualmente tra le migliori soluzioni per fare trading online legale in Italia e dispone infatti dell’autorizzazione della Consob, necessaria per poter lavorare con gli strumenti finanziari.

Ai clienti viene data la possibilità di aprire un conto demo per testare le funzionalità della piattaforma con del denaro fittizio. Con il conto demo si avrà l’accesso a tutti gli strumenti di questa piattaforma di trading, ma non si dovrà depositare del denaro reale. I clienti potranno passare al conto di investimento reale in pochi minuti ed allegare la documentazione per la conferma dell’identità indispensabile per poter prelevare il denaro.

La piattaforma è stata sviluppata per poter essere utilizzata sia dagli investitori esperti che dai principianti. L’interfaccia grafica intuitiva rende semplice l’utilizzo dei vari strumenti disponibili e la gestione del portafoglio con le varie posizioni finanziarie aperte. Il broker eToro dispone anche di alcuni strumenti rivolti ai clienti più esperti, grazie ai quali sarà possibile eseguire delle analisi di mercato più dettagliate e gestire con maggior precisione i portafogli con numerose posizioni aperte in contemporanea.

Grazie al social trading i clienti meno esperti potranno prendere spunto dalle posizioni finanziarie dei traders con le performance migliori. Questi ultimi potranno creare una loro community e ricevere dalla piattaforma una ricompensa economica sul volume di denaro spostato dagli investitori che entreranno a far parte della community. In questo modo il social trading diventa vantaggioso per tutti: i traders esperti avranno un riscontro economico positivo, gli investitori meno esperti potranno migliorare le loro prestazioni e la piattaforma incrementerà il fatturato applicando le commissioni sulle operazioni finanziarie.

La piattaforma di trading eToro risulta vantaggiosa anche dal punto di vista dei costi di investimento. Questo broker ha scelto infatti di applicare delle commissioni contenute, per venire incontro ai suoi clienti e per consentire loro di muoversi sui mercati finanziari senza vedere il capitale iniziale ridursi rapidamente a causa dei costi. L’utile della piattaforma è comunque elevato, perché sono milioni i clienti che operano ogni giorno con il trading online.

