“Estendere i congedi parentali”, la richiesta del presidente De Luca

Chiede uno specifico emendamento per estendere i congedi parentali il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il presidente di Palazzo Santa Lucia, infatti, nel corso della Conferenza Stato-Regioni tenutasi ieri mattina, nell’esporre il quadro attuale della situazione sanitaria, ha avanzato ufficialmente le seguenti richieste al Governo: con uno specifico emendamento acquisito dalla Conferenza, è stata chiesta l’estensione dei congedi parentali, con modifica che porti al cento per cento dello stipendio, a vantaggio dei genitori con figli di età compresa tra zero e 16 anni; nel caso di lavoratori autonomi, è stata chiesta la concessione di un corrispettivo bonus famiglia; a Governo è stata chiesta l’adozione di misure di prevenzione e contenimento del contagio che siano semplici e di carattere nazionale, tendenti all’obiettivo – cosa più utile e necessaria – di frenare la mobilità e gli assembramenti, cosa che continua a verificarsi nelle città, nelle piazze e sui lungomare.

