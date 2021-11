“Estempo2Gabriella – Emozioni nonostante tutto” è il secondo libro uscito il 23 novembre 2021 della salernitana Gabriella Naddeo. Lo scorso il 16 novembre 2020 Gabriella ha iniziato questo viaggio dentro di se con “Frammenti di pensiero” che l’ha condotta alla consapevolezza che la parola è la sua ancora di salvezza. “I frammenti timidi, impacciati si sono man mano strutturati in un linguaggio esplicativo che è diventato la mia personale prosa, così come la definisco la “prosa del poi che spera” che fa da contrasto al termine prosopopea da me usato in maniera spropositata. – spiega l’autrice – La parola mi ha rapita e non c’è altra via d’uscita. La parola è per me pura magia: è il mio cuore che entra in competizione con l’espressione colorandola di passione. La parola mi ha ingannata, mi ha incantata, innamorata, mi ha riscattato ed ha reso la mia frase sempre più audace con una maggiore prerogativa espositiva. La parola entra dentro di me e si veste delle mie emozioni più profonde e sincere ed esplode in un significato che lo rende non “vanificato”. – prosegue ancora – Ciò che accompagna la mia “prosa del poi che spera” è l’ironia che mi consente di vivere con un approccio differente le difficoltà e le asperità della quotidianità, illudendomi che ci possa sempre essere una soluzione, una risoluzione. L’ironia che si accompagna alla speranza e mi entusiasma nell’esistenza e quindi fa del Nonostante Tutto la sua vera essenza, il suo punto di partenza. I miei “versi” sono per lo più in rima perché mi diverte la parola capace di allietarmi nella stesura che diventa poi un gioco anche nella sua chiave di lettura. La copertina è il frutto di una mia visione che mi è stata poi sviscerata dalla studio Galdo del maestro Franco Galdo che ha saputo in immagini raccontare il mio mondo. La metamoforsi del mio colibrì in cigno perché, appunto, in me la parola, il pensiero ha subito una evoluzione che si è accompagnata ad una maggiore affermazione della mia personalità. – racconta ancora la Naddeo – L’utilizzo di colori tenui, pastello, quali il celeste e il verde sono l’emblema della serenità e della speranza,la mia grande conquista. Insomma il mio vuole essere un grido di amore nei confronti della vita che Nonostante Tutto, merita di essere vissuta e non derisa e le mie fragilità divenute potenzialità. Dal retro della copertina del libro è l’inizio della mia nuova “ventura”: L’unico parto che mi sia stato concesso, parto da me stessa in compagnia della mia ironia. “Voglio vivere il presente in maniera evidente, esigente, ardente e non essere più assente ed esente. – conclude l’autrice – La mia impronta è pronta in modo palese a declinare liberamente che sono una donna non più sprovveduta ma avveduta che continua a contare sola sulle sue forze, perché chi fa per sé fa per tre”. Il libro potrà essere acquistato online sulla piattaforma Amazon in versione cartacea e Ebook La sua presentazione sarà fatta il 27 dicembre 2021 alle 17,30 presso Palazzo Fruscione nell’ambito della rassegna “I giorni dell’arte a Salerno”

