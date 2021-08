Esordio il 16 agosto alle 20,45 all’Arechi contro la Reggina in diretta su Mediaset 20

SALERNO – E’ finalmente ufficiale la data dell’esordio della Salernitana: lunedì 16 agosto alle 20.45 i granata sfideranno allo stadio Arechi la Reggina per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro sul Canale 20 di Mediaset. La Lega Serie A ha svelato il tabellone della Coppa Italia 2021-2022, la prima con il nuovo format. Per quanto riguarda le big, da una parte del tabellone degli ottavi di finale (12-19 gennaio 2022) ci saranno Juve, Sassuolo, Napoli e Atalanta, mentre dall’altra Milan, Lazio, Roma e Inter. Ai quarti (9 febbraio 2022) potrebbe quindi andare in scena la sfida tra i nerazzurri e Josè Mourinho, oggi tecnico della Roma ma artefice del Triplete sulla panchina interista. Tutte le partite di Coppa Italia per le prossime tre stagioni saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Possibile, inoltre, in semifinale (2 marzo l’andata e 20 aprile il ritorno) vada in scena un derby, considerando che, sempre dal lato di tabellone di giallorossi e nerazzurri, ai quarti potrebbe esserci la sfida tra Milan e Lazio. Dall’altro lato, invece, la Juventus ai quarti potrebbe sfidare il Sassuolo, mentre l’altra sfida potrebbe essere Napoli e Atalanta. Finale prevista l’11 maggio prossimo. Il torneo con il nuovo format (partecipazione 20 squadre di Serie A, 20 di Serie B e 4 di Lega Pro) partirà ufficialmente nel prossimo weekend, con il turno preliminare. I club della massima serie scenderanno in campo già tra il 13 e il 16 agosto, con le sfide dei 32.mi. Ad aprire il programma, venerdì 13 agosto alle 17:45, sarà Pordenone-Spezia, con Thiago Motta nuova guida della formazione ligure. Lo stesso giorno in campo anche altre tre formazioni di serie A, con il Genoa contro la vincente di Perugia-Sudtirol, Udinese-Ascoli e Fiorentina-Cosenza. In Coppa Italia, oltre a Vincenzo Italiano sulla panchina viola, farà il suo esordio Ivan Juric che con il Torino affronterà la Cremonese domenica, alle 21.

