“Esame fatto” ed ora Carolina attende il voto e pensa all’Università

di Monica De Santis

“Esame fatto”. Ieri mattina presso l’Istituto Santa Caterina di Salerno, Carolina De Rosa ha sostenuto la sua prova orale. Carolina lo ricordiamo è la mamma e nonna 56enne di Giffoni Valle Piana, che dopo aver dedicato la sua vita ad aiutare i genitori prima, e a crescere i suoi 3 figli poi ed ancora i 4 nipoti, ha deciso di riprendere gli studi, frequentando gli ultimi tre anni presso l’istituto salernitano. Un ritorno tra i banchi quello di Carolina, costellato di soddisfazioni, infatti la sua media di voti è altissima, 9. E, voci di corridoio si dice che ieri mattina sia stata la più preparata tra tutti i candidati. Insomma una gran bella rivincita per la 56enne che emozionatissima, ieri mattina, si è presentata davanti alla commissione esaminatrice armata del suo elaborato e con in testa le tantissime informazioni sulle materie in programma. Ma l’emozione non ha avuto la meglio e Carolina ha saputo far valere la sua preparazione. “E’ andato tutto bene, davvero, è stato incredibile, emozioni forti, fortissime, difficili da raccontare e da descrivere. Lunedì saprò anche che voto mi hanno dato, non vedo l’ora, non nascondo che sono davvero curiosa ora”. Così commenta Carolina De Rosa subito dopo aver sostenuto la prova al Santa Caterina. “Non credevo che la mia storia potesse suscitare tanto interesse. Anche le televisioni sono venute davanti scuola per parlare con me, ma non credo di aver fatto nulla di speciale, ho solo cercato di portare a termine un percorso che come ho raccontato la volta scorsa, per motivi familiari non sono riuscita a portare a termine in età adolescenziale. Tutto qui”. Ora in attesa del voto finale, Carolina si prepara ad un periodo di relativo riposo dallo studio, prima di riprendere. Si perchè la voglia di studiare non è passata, al contrario. Lei che da ragazza ha dovuto rinunciare al suo sogno di diventare magistrato ora sogno di prendersi la Laurea in economia e quindi è pronta ad inscriversi all’Università degli Studi di Salerno. “Ora mi dedicherò a mio marito che purtroppo non sta ancora molto bene e ai miei amatissimi nipotini. Poi a settembre mi iscriverò all’università. Voglio continuare a studiare, voglio portare a termine tutto il percorso che ho iniziato in questa mia seconda giovinezza”.

