Erba alta e sacchetti di rifiuti tra il fiume Irno ed il Gran Hotel Salerno

di Monica De Santis

Erba alta e sacchetti dei rifiuti è questo lo spettacolo, brutto, davvero brutto, che si presenta davanti agli occhi di coloro che ogni giorno percorrono il tratto di strada che da Corso Garibaldi porta verso Torrione, all’altezza del fiume Irno e del Grand Hotel Salerno. Uno spettacolo indecoroso, segnalato più volte dai residenti della zona e dai titolari delle attività commerciali. Uno spettacolo indecoroso se si pensi che proprio li vicino c’è come detto un grande albergo e poco distante la stazione ferroviaria. Dunque un tratto di strada molto movimentato, soprattutto da chi non è di Salerno. Un biglietto da visita non di certo dei migliori ai quali si chiede di porvi subito rimedio. Da più parti infatti, l’amministrazione comunale è stata sollecitata affinchè gli addetti al verde pubblico, che finalmente hanno ripreso a lavorare, dopo i mesi di stop a causa delle vicende giudiziarie, potessero dare priorità a quella zona, ma soprattutto potessero raccogliere i sacchetti di rifiuti che i soliti incivili, hanno gettato dal ponte sul marciapiedi del fiume Irno, con il rischio che il vento e la pioggia li possa spostare e farli finire direttamente in acqua e di conseguenza trasportati in mare. “Ci sono persone che non amano la loro città e per questo buttano i loro rifiuti ovunque – racconta un residente – Però l’amministrazione comunale dovrebbe amare Salerno e fare in modo che punti centrali come questo siano sempre puliti. In queste condizioni non facciamo di certo una bella figura con i turisti”.

