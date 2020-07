Entro il 6 agosto la presentazione delle liste, Bonavitacola: «Fare ulteriore sintesi»

Si è svolta nel pomeriggio di ieri presso la Stazione Marittima di Napoli una riunione con tutte le forze politiche che alle prossime elezioni appoggeranno la ricandidatura di Vincenzo De Luca come Governatore della Regione Campania. All’incontro presieduto da Fulvio Bonavitacola hanno preso parte tutti i responsabili regionali dei partiti e dei movimenti della coalizione di centro-sinistra. Nel corso dell’incontro Bonavitacola ha chiesto a tutti di fare un’ulteriore sintesi delle liste che dovranno essere presentate per le prossime regionali. Quindi onde evitare di ritrovarsi con un numero esagerato di liste che porterebbero ad una dispersione dei voti per i candidati al consiglio regionale, si è chiesto a partiti e movimenti di coalizzarsi e fare fronte comune. Sempre nel corso dell’incontro di ieri pomeriggio è stato dato il via anche al comitato elettorale e alla stesura ufficiale del programma dell’intera coalizione che appoggerà De Luca. Oltre ad individuare un responsabile per ogni lista. Bonavitacola ha anche comunicato che il termine ultimo per la presentazione delle liste all’ufficio di coordinamento del presidente De Luca è stato fissato per il 6 agosto. “E’ stato un incontro importante – ha dichiarato Michele Ragosta, l’esponente politico a capo del Movimento “Davvero Ecologia & Diritti” – necessario per fare un po’ di chiarezza sul programma e sulle liste che si presenteranno per queste elezioni. Siamo oramai alla stretta finale e credo che alla fine saranno 11 al massimo 12 le liste che saranno presentate. Noi dopo aver fatto fronte comune con gli Animalisti Italiani, adesso abbiamo anche chiuso l’accordo con il movimento ‘Italia in Comune’, abbiamo già individuato i nostri candidati e nei prossimi giorni posso tranquillamente dire che presenteremo la nostra lista. Una lista forte che punta ad ottenere il miglior risultato possibile a queste elezioni”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia