Entra in un negozio, muore 12enne

di Pina Ferro

Si è accasciato al suolo ed ha perso i sensi. Tragedia, ieri pomeriggio in via Trieste a Battipaglia, dove ha perso la vita un ragazzo di 12 anni. Nonostante i sanitari del 118 dell’Humanitas abbiano provato a rianimarlo per circa un’ora con un massaggio cardiaco, il 12enne non ce l’ha fatta. Stando a quanto si apprende da fonti dei carabinieri, sul corpo non ci sono segni di lesioni. probabilmente un attacco cardiaco potrebbe essere alla base del malore e del conseguente arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia, che hanno effettuato i rilievi di rito e informato dell’accaduto il magistrato di turno,il quale, ha ritenuto opportuno far eseguire un esame esterno del cadavere che sarà svolto all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove la salma del piccolo è stata trasferita nel tardo pomeriggio di ieri.

