Ennesima tragedia sull’asfalto: perde la vita il giovane Emanuel Colonnese

di Erika Noschese

La strade di Salerno si tingono ancora di rosso. A perdere la vita, verso le 5 di ieri mattina, è Emanuel Colonnese, 18enne di Molina, frazione di Vietri sul Mare. Il giovane era a bordo della sua moto, insieme ad altri amici e stava rientrando da una serata in discoteca a Pontecagnano Faiano. Forse il maltempo, l’asfalto scivoloso e Colonnese ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo, nonostante indossasse regolarmente il casco, contro un palo della pubblica illuminazione di via Allende, zona litoranea. Sul posto il 118 con un’equipe dell’Humanitas, i carabinieri della locale stazione per tutti i rilievi del caso mentre la strada è stata chiusa al traffico fino alle 9 del mattino di ieri. Sconvolti e increduli i genitori, giunti sul luogo dell’incidente in attesa che il corpo venisse rimosso dall’asfalto. Proprio i genitori hanno provato a dare un senso a quella tragedia, hanno chiesto agli amici che erano con lui cosa fosse accaduto, provando a rispondere a quel perché di quella tragedia abbattutasi sulla loro vita. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri, gli amici saranno ascoltati nei prossimi giorni per capire quanto accaduto all’alba di domenica, quando una serata spensierata si è trasformata nell’ennesima tragedia che ha spezzato una giovane vita. Stando a quanto emerge, il giovane, secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Salerno, dell’incidente era da solo. al momento del violento impatto. La salma, dopo gli accertamenti, è stata liberata e restituita ai familiari per consentire l’organizzazione dei funerali che si terranno questa mattina, alle 10 nella chiesa di San Giovanni Battista a Vietri sul Mare. “Notizie come quella di stamattina lasciano poche parole e tanta tristezza, perdere la vita a diciotto anni per un incidente stradale sconvolge l’animo di tutti. Condoglianze alla famiglia da parte della comunità vietrese”, ha dichiarato il sindaco Giovanni De Simone. “Addio giovane Emanuel non ti dimenticheremo mai, sarai sempre nei nostri pensieri e ogni giorno ci mancherà il tuo sorriso, il tuo saluto sincero, la tua gioia di vivere. Tutta la comunità di Molina e di Vietri sul Mare è vicina al dolore della famiglia. Che giorno triste”, ha dichiarato l’assessore Marcello Civale, originario di Molina. Messaggio di cordoglio anche dall’associazione Molina in Festa che “si unisce nel dolore che ha colpito le famiglie Colonnese – Paladino, per la prematura perdita del giovane Emanuel. Sentite condoglianze” così come i volontari della protezione civile di Vietri sul Mare, profondamendamente colpiti da questa tragedia.

