Enema Sdo e Dj Rogo e il “Sangue sulla seta”

Pubblicato il nuovo album di Enema SDO e Dj Rogo per Stoned Saints Records dal titolo “Sangue sulla seta”. Sangue sulla seta nasce dall’incontro tra le liriche taglienti del rapper Enema SDO e le eleganti produzioni di Dj Rogo. Entrambi membri della Stoned Saints Records il duo si è unito per la prima volta in occasione di questa uscita, pubblicata senza nessuna anticipazione. “Il disco è nato perché tra noi due c’è una certa sintonia musicale, ed essendo entrambi fan dell’underground oltreoceano ci è sembrato quasi un dovere divertirci e cacciare un EP su quelle sonorità”. Il connubio tra le rime di Enema e le produzioni mai banali di Dj Rogo è un delitto perfetto, compiuto con gran classe, volto a creare un contrasto molto interessante ai fini musicali. L’unico featuring del disco è del rapper messinese Toni Zeno aka Zeno TDM, mentre l’artwork è stato realizzato da Oiluig per @Ideaslab, il missaggio e il mastering sono di nuovo di Enema per Sound Boutique Studio. Enema SDO Enema è un rapper, beatmaker e sound engineer della provincia di Salerno. Esordisce nel 2017 con il primo dei due capitoli “Hate EP”, l’anno successivo inizia a lavorare al secondo capitolo e nell’aprile del 2018 pubblica “Hate 2: Nevermore”. Nel 2019 entra a far parte dell’etichetta indipendente Stoned Saints Records, con la quale l’anno successivo pubblicherà “Omicidio Gucci” in collaborazione con Hysteriack. L’anno 2021 segna il connubio tra le sue rime e le produzioni di Dj Rogo che porteranno alla pubblicazione di “Sangue sulla seta”. Dj Rogo Dj Rogo muove i primi passi nella scena rap salernitana nel 1997 formando il collettivo Zse Crew, lo stesso anno produce il suo primo mixtape dal titolo “La Base”. Nel 2000 entra a far parte della storica crew salernitana Cafardo Energizer. Nel 2001 diventa il dj ufficiale degli Energizer Fast Few (Morfuco, Tonico 70, Patto Mc), partecipando alla produzione esecutiva dell’album “Oltre il sound”. Dal 2003 sarà produttore di alcuni mixtape e diventerà dj resident della Nervo Staff Management impegnandosi in tutta la penisola assieme ad importanti nomi del rap nazionale e mondiale tra i quali: Dj Gruff, Dj Tayone, 13 Bastardi, Co’ Sang, Funky Pushertz, Colle Der Fomento, Kaos One, Moddi, Dj Trix, Ensi, Sean Price, Jeru The Damaja, Rustee Jux, R.A. The Rugged Man, M.O.P., Akrobatik, Heltah Skeltah. Nel 2009 entra a far parte del Dint Movement diventando uno dei dj resident assieme a Tonico 70, sempre nel 2009 produrrà un mixtape con lo stesso Tonico dal titolo “Cafardo Energizer vol.2” primo prodotto ufficiale della neonata etichetta Dint Recordz. Nel settembre 2009 fonda e produce i Tropa D’Elite assieme a Fasan e 2Bet. Nel 2018 pubblica “Boxcutter” primo album da solista per Dint Recordz e Label XXXV che conta la collaborazione dello zoccolo duro della scena rap italiana: Esa, Danno, Ntò, Moda Loda Broda, Mirko Miro, Marmittone, Drunk, File Toy, Claver Gold, Reddog, Tropa D’Elite, Ale Zin, Oyoshe, Dope One, Dj Uncino, Tonico 70, Morfuco, E Green, Patto Mc, Lady Shona, No Fang, Totò Nasty, Ivanò, Ganjafarm Cru, The Black Sand Boys, Terza Classe, Karma. Nel 2019 produce il disco di File Toy “Euterpe” pubblicato per Glory Hole Records e nello stesso anno fonderà l’etichetta indipendente Stoned Saints Records. Nel 2020 pubblica “Botanical”, beat tape per la stessa Stoned Saints Records. Il 2021 sarà altrettanto produttivo con la pubblicazione di “Misericordia”, album in collaborazione con Rosario Molesto e “Sangue sulla seta”, in collaborazione con Enema SDO. Ascolta/Scarica “Sangue Sulla Seta” https://enemasdoxdjrogo.fanlink.to/sanguesullaseta

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia