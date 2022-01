Emiliano Barbuto: “Importante che gli studenti vengano vaccinati contro il Covid”

di Monica De Santis

Meno di 10 giorno al ritorno in classe ed i dirigenti scolastici stanno cercando di adeguare, la dove possibile ancora di più i loro istituti per garantire maggiore sicurezza a personale e alunni e soprattutto per scongiurare la chiusura a causa di un elevato numero di positivi. E’ questo quello che ad esempio sta facendo il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Galilei - Di Palo, Emiliano Barbuto, che con la chiusura delle scuole per le vacanze natalizie ha iniziato l’installazione dei rilevatori di anidride carbonica… “Come tutti anche noi abbiamo qualche preoccupazione. Vediamo che i dati sul contagio stanno aumentando, ma credo che le precauzioni che si stanno prendendo possano davvero essere d’aiuto affinché si eviti la chiusura delle scuole. Noi stiamo installando in tutte le aule dei rilevatori di anidride carbonica, questo perché nei mesi invernali tenere sempre aperte le finestre diventa un problema, fa troppo freddo. Ora con questi rilevatori sapremo quando si concentra in un’aula troppa anidride carbonica e di conseguenza è il momento di far arieggiare l’aula. Questo ci aiuta anche in caso ci sia un alunno positivo, questo ricambio d’aria quando c’è troppa concentrazione di anidride carbonica ci consentirà di garantire maggiore sicurezza al resto della classe. A questo poi si devono aggiungere i sanificatori che abbiamo installato in tutte le aule ed ancora, il distanziamento tra gli alunni che continuiamo a mantenere, oltre all’obbligo di indossare le mascherine che dalla ripresa dovranno essere le FFP2. Continueremo anche con il tracciamento e con la misurazione della temperatura, oltre che con il disinfettare le mani e tutte le superfici. Questo dovrebbe bastare all’interno della scuola, ma esternamente i ragazzi, così come le loro famiglie vivono la loro vita in normalità, come è giusto che sia e di conseguenza il rischio di contagio esterno alla scuola resta molto alto”. Sull’ipotesi di chiedere ai propri studenti di sottoporsi a tampone 48 ore prima del rientro a scuola Emiliano Barbuto sta valutando la cosa… “Sicuramente inviero un messaggio ai ragazzi e alle loro famiglie. Sto valutando se chiedere di sottoporsi volontariamente al tampone, oppure se limitarmi a consigliare il vaccino per coloro che non l’hanno ancora fatto. Sicuramente fare un tampone 48 ore prima del rientro a scuola potrebbe essere un’ulteriore garanzia. Ma bisogna spingere sui vaccini. Io ho due figli uno di 13 ed una bambina di 9 anni e sono entrambi vaccinati. Perchè credo che non si debba aver paura del vaccino. Ora il Governo ha imposto il vaccino per tutto il personale scolastico, docente e non, io lo metterei obbligatorio anche per gli studenti. Bisogna capire e far capire che questa è davvero l’unica arma che abbiamo per riprenderci la nostra normalità, per ritornare in parte alla vita che avevamo prima. Ecco credo che il mio messaggio ai genitori sarà questo, sarà un invito alla vaccinazione. Se poi per il rientro in classe vogliono sottoporre i loro figli anche a tampone rapido, ben venga, sarà un modo per stare più sicuri a scuola”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia