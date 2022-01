Emiliano Barbuto: “Dovremo fare un grande lavoro”

di Monica De Santis

Scuole aperte o scuole chiuse, Emiliano Barbuto dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Galileo Galilei parla di due “Scelte che hanno entrambe delle ragioni e dei fondamenti. Mantenere aperto, come stabilisce il Governo, ovviamente significa voler garantire una maggiore incisività della didattica e quindi un minimo di socialità per i ragazzi. Chiudere, invece, come ha stabilito il Governatore De Luca, anche se solo fino alle scuole medie, vuol dire promuovere la sicurezza. Ma più che altro, più che di sicurezza, perché la scuola non è un grande luogo di contagio, credo che sia giusto parlare della possibilità, a mio avviso, per le Asl di fare un tracciamento più efficace dei positivi, perché è chiaro che le scuole aperte, ti costano grandi numeri in termini di tracciamento, perchè ci sono molti più contatti e quindi i numeri di persone da controllare possiamo dire che raddoppiano. Sulle scelte io da dirigente dello Stato mi adeguo a quello che dispongono. In merito alla riapertura di lunedì – prosegue ancora Barbato – ci stiamo riorganizzando con le nuove regole, per i positivi, per i contagi. Abbiamo dotato tutto il personale con le mascherine FFP2 che abbiamo acquistato noi, con i fondi della scuola e siamo coperti diciamo fino a marzo. Stiamo completando l’installazione degli impianti di rilevazione di CO2. Certo dovremmo fare un grande lavoro in termini di tracciamento, confido che anche le Asl si stiano organizzando al meglio come stiamo facendo noi dirigenti scolastici”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia