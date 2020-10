Emergenza povertà in quarantena: nuova raccolta alimentare lanciata dalla cooperativa Galahad

Sale, il numero degli isolamenti domiciliari in tema di precauzioni anti-Covid, a Salerno. E con tale dato, aumenta anche la richiesta da parte delle persone in difficoltà economiche che, trovandosi ristrette nel proprio domicilio, impossibilitate a recarsi al loro lavoro saltuario o, in ogni caso, non stabile, stanno riscontrando seri problemi per poter provvedere alla spesa quotidiana. Una situazione davvero drammatica che sta pesando molto su tantissime famiglie salernitane. Lo sa bene il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno guidato dal responsabile all’Emergenza Mario Sposito che, coordinato dal Settore delle Politiche Sociali del Comune, sta provvedendo a supportare le persone in quarantena meno abbienti. Per dare una mano all’approvvigionamento di beni alimentari per i cittadini in difficoltà, dunque, scende di nuovo in campo la cooperativa sociale Galahad che, con il patrocinio delle Politiche Sociali capitanate dall’assessore Nino Savastano, neo eletto al consiglio regionale della Campania, organizza per oggi, 1° ottobre, una nuova raccolta alimentare. I giovanissimi utenti del Centro per la Legalità di Matierno, a partire dalle ore 18, di oggi, presso il Carrefour market di via Posidonia, inviteranno i salernitani a contribuire alla raccolta alimentare con l’acquisto di qualche prodotto conservabile da consegnare, quindi, alla Protezione Civile di Salerno, che provvederà a distribuirli ai cittadini meno abbienti che in questo momento si trovano in quarantena per il Covid. L’auspicio, del Centro per la Legalità di Matierno, è che in tanti rispondano all’appello di aiuto volto a dare una mano a chi ne ha davvero bisogno, in questa seconda ondata dell’emergenza epidemiologica. Appuntamento, dunque, per la raccolta alimentare, per oggi, 1° ottobre, al Carrefour di Pastena. Anche un piccolo acquisto può dare una grande mano a chi in questo momento è in grande difficoltà

