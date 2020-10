Emergenza Covid, scioperano gli operatori dello spettacolo

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio anche gli operatori dello spettacolo che hanno indetto una manifestazione di protesta. L’appuntamento è per il prossimo 30 ottobre, alle ore 10 in via Guerino Grimaldi n.7 nel piazzale del Teatro delle Arti. L’intera categoria scende in piazza per chiedere un riconoscimento ufficiale e tutele certe sia per il momento drammatico attuale sia per il futuro.

