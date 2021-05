Emanuela Di Giacomo; “Nessuno ci restituirà più Loris ma chi sa parli”

di Erika Noschese

“Chi sa parli, vi prego. Nessuno ci potrà mai restituire Loris ma abbiamo bisogno di conoscere la dinamica dell’incidente”. E’ l’appello disperato di Emanuela Di Giacomo, la fidanzata di Loris, il 28enne deceduto sabato sera, al termine della festa per la promozione in serie A della Salernitana. Una festa che si è ben presto trasformata in tragedia: un destino crudele ha strappato alla vita Loris Del Campo: il giovane era in sella alla sua moto, insieme alla fidanzata, quando – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo del mezzo – impattando contro il paraurti di un’auto in sosta. Momenti che Emanuela, ancora sotto shock, non riesce a ricordare. “Il dolore fisico provocato dalla caduta passa, Loris non tornerà mai indietro”, ha detto la giovane. “Io sono molto confusa, sono sotto shock ed è per questo che chiedo a tutte le persone presenti in quel tragico momento e che magari hanno scattato foto o video di farsi avanti”, ha aggiunto la giovane, non ancora maggiorenne.

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia