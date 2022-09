Elvira Serra: «Caro bollette, un tavolo tecnico per aiutare aziende e famiglie»

di Arturo Calabrese

«Venga organizzato un tavolo tecnico per porre in essere quante più soluzioni o iniziative per contrastare il caro energia e aiutare famiglie e aziende provate dall’aumento delle bollette». Sono precise le richieste del consigliere di minoranza Elvira Serra che formulerà anche una interrogazione consiliare nella quale chiederà all’amministrazione di indire tale tavolo. «Le famiglie, le aziende, i piccoli negozi di quartiere e in generale tante attività commerciali sono ormai con l’acqua alla gola – aggiunge la rappresentate di “Città Futura” – ad oggi siamo tutti a conoscenza di una problematica forte che è quella della crisi energetica. L’amministrazione, però, non ha preso alcuna iniziativa. Mi rivolgo al sindaco e all’assessore all’ambiente affinché mettano un punto sul caro bollette. Agropoli, facendo da punto di riferimento per il comprensorio, deve dotarsi di qualsiasi accorgimento possibile per ridurre gli sprechi energetici e per far sì che si acceda sempre più a fonti alternative. Si creino azioni locali – aggiunge – che afferiscano alla comunità energetica. i tempi sono ormai stretti e andiamo incontro all’autunno – ragiona Elvira Serra – che oltre a portarci verso la stagione fredda, coinciderà con un paventato periodo di razionamento energetico. Noi come città dobbiamo farci trovare pronti e iniziare già a lavorare in tal senso. Le idee ci sono – conclude la portavoce di “Città Futura” – dobbiamo sederci intorno a un tavolo e ragionare sul da farsi».

