Elisa Isoardi “corteggia” De Luca: “Presidente io ti amo”

“Presidente De Luca sono pronta ad essere candidata con lei, non solo alla Regione ma a livello nazionale”. È destinato a fare scalpore il messaggio che Elisa Isordi, ex fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini, ha lanciato a governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Tra il serio e l’ironico, l’ormai ex lady Salvini lancia un appello a De Luca e si dice pronta a scendere in campo. E non è tutto, il messaggio finale, senz’altro ironico, la dice lunga: “Presidente, io ti amo”, ha infatti detto la Isoardi. Che sia un tentativo di far arrabbiare il numero uno del Carroccio? Al momento non è dato saperlo ma siamo certi che Salvini non apprezzerà. Soprattutto considerando che tra Salvini e De Luca non scorre buon sangue.

