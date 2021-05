Elia e la lettera a Draghi: “Ho chiesto di non dimenticarsi dei giovani”

di Monica De Santis

Ad una settimana dal trionfo di Elia Infante, studente della 5° A del Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno, alle Olimpiadi Nazionali di Italiano, abbiamo incontrato la dirigente dello storico istituto salernitano, Carmela Santarcangelo ed il giovane vincitore. “La vittoria di Elia Infante, è per noi una grande gioia – spiega la dirigente scolastica – ovviamente ci auguriamo che, questo, non sia l’ultimo successo di uno studente del nostro liceo, ma che ve ne siano altri anche negli anni a venire. Ma questo di Elia, permettetemi di dire, che per noi è un doppio successo, in primis, poichè premia uno studente che ha intrapreso i suoi studi in maniera netta e seria, unitamente ai suoi docenti che, con lui hanno lavorato, consentendogli il raggiungimento di questo traguardo. Secondo, perchè Elia ha rappresentato il liceo Tasso non soltanto alle competizioni nazionali di Italiano, ma anche a quelle di Lingua e Civiltà Classiche, conseguendo anche lì un ottimo risultato. Come dirigente sono davvero orgogliosa di questo ragazzo che, sicuramente riscuoterà successo e riuscirà a realizzare i suoi desideri, i suoi sogni, di cittadino e di uomo”. Elia ti aspettavi di vincere questa importante competizione?

