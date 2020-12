Elezioni, il “Comitato dice no” pronto a scendere in campo

di Erika Noschese

Il comitato Battipaglia dice no pronto ad essere parte attiva alle prossime elezioni amministrative. Nei giorni scorsi, infatti, i membri del comitato hanno inviato una lettera aperta ai propri sostenitori per fare il punto della situazione in vista del prossimo appuntamento elettorale e capire se fare o meno una lista. “Le elezioni di primavera saranno un momento importantissimo per la nostra città e per le nostre battaglie. Dovremo scegliere il sindaco e l’amministrazione che dovrà (o dovrebbe) difenderci nella nostra lotta. Oppure potremo ritrovarci qualcuno che fa “comunella” coi nostri nemici, qualcuno che fra la salute dei battipagliesi e il miraggio di qualche finanziamento regionale sceglierà il secondo – hanno scritto i membri del comitato Battipaglia dice no – Quando siamo nati tre anni fa avevamo la necessità di evitare la costruzione dell’impianto di compostaggio nello Stir

