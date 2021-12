Eletto il nuovo consiglio provinciale ma Salerno è fuori

di Erika Noschese

Nessun colpo di scena, tutto secondo i piani. Del resto, si tratta sempre di elezioni di secondo livello con sindaci e consiglieri della provincia di Salerno chiamati al voto, senza il coinvolgimento diretto degli elettori. In occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, infatti, il presidente Michele Strianese si tiene stretta la sua maggioranza con il Pd che si conferma il primo partito della coalizione, con ben cinque seggi assegnati. Tra new entry e riconferme, i dem eletti a Palazzo Sant’Agostino sono l’uscente Giovanni Guzzo, vice sindaco di Novi Velia e il candidato più votato in assoluto, i sindaci di Pellezzano e Montecorvino Rovella Francesco Morra e D’Onofrio Martino e gli uscenti Luca Cerretani e Carmelo Stanziola. Due seggi per Campania Libera che porta in consiglio provinciale il consigliere comunale di Nocera Superiore Danisi Rosario e la consigliera di Eboli Rosamilia Filomena. Bene anche il Psi che porta a Palazzo Sant’Agostino il vice sindaco di San Giovanni a Piro Pasquale Sorrentino e il sindaco di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola, fortemente voluto dal consigliere regionale Andrea Volpe. Conferma il successo avuto alle elezioni comunali anche Uniti per la Provincia, la lista di area centrista e moderata, alla quale hanno lavorato il Consigliere Regionale Corrado Matera, l’ex sindaco di Salerno Aniello Salzano, il Vice Segretario Regionale di Centro Democratico Giovanni D’Avenia, Luigi Nocera, Antonio D’Alessio(Azione) che ha portato in consiglio provinciale il presidente del consiglio comunale di Pagani, Gerardo Palladino e il consigliere di Battipaglia Clemente Vincenzo. All’opposizione, buona performance di Fratelli d’Italia che porta in consiglio provinciale il consigliere di Scafati Luca Maranca e il sindaco di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano. Bene anche La Provincia di Tutti, la lista messa in campo dal Movimento Cinque Stelle d’intesa con Liberi e Uguali del deputato Federico Conte e che vede tra gli eletti il consigliere Alfano Antonio. Forza Italia-Fratelli d’Italia-Udc e Nuovo Psi confermano l’uscente Giuseppe Ruberto e vedono eletto Giuseppe Del Sorbo. Le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale sono state un vero banco di prova, non solo per il centro sinistra ma soprattutto per il Pd, reduce dal congresso provinciale tenutosi nei giorni scorsi e che ha visto la riconferma del segretario provinciale Enzo Luciano. La città capoluogo non ha rappresentanza in consiglio.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia