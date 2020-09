Election Day, affluenza nel Salernitano al 24% alle 19

Il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati sull’affluenza alle ore 19. Dodici ore dopo l’apertura dei seggi, in Italia, il 28,25% degli aventi diritto al voto ha votato per il Referendum (in Campania il 29,28%). Per le elezioni regionali, l’affluenza, invece, è dell’24,87%. In provincia di Salerno, fino ad ora, ha votato l’23,66%.

