Ecodistretto, le ragioni del no di Fratelli d’Italia, oggi la conferenza

Una delegazione del partito Fratelli d’Italia – Pontecagnano Faiano, composta dal commissario cittadino Giuseppe Corrado e dal dirigente provinciale Antonio Anastasio, nei giorni scorsi, ha avuto un lungo colloquio con il sindaco Giuseppe Lanzara nel corso del quale si è discusso de l progetto dell’ Ecodistretto che prevede la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio sul territorio comunale. Il circolo locale di Fratelli d ’Italia, contestualmente, intende proporre una serie di soluzioni alternative al programma che tante polemiche sta suscitando in città. Domani alle ore 10, presso la sede di Fratelli d’Italia alla piazza Pio X , si terrà una conferenza stampa nel corso della quale verranno illustrate le ragioni della contrarietà alla realizzazione del sito industriale per il trattamento dei rifiuti, nonché alcune iniziative per affrontare il tema della gestione e del ciclo dei rifiuti sul territorio comunale

