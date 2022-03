Ecco le bellezze della Zaha Hadid

di Monica De Santis

Meno due giorni all’arrivo delle prime due navi da Crociera. Meno due giorni ed i primi turisti dovrebbero scendere dalle navi per visitare la città. La prima cosa che vedranno sarà ovviamente la Stazione Marittima Zaha Hadid, ultimo lavoro dell’architetto anglo-irachena.

Peccato però che, quell’opera, quel terminal marittimo, inaugurato il 25 aprile del 2016 oggi si presenta agli occhi dei turisti e dei cittadini di Salerno in condizioni non proprio ottimali. Le foto in questa pagina sono state scattate da Antonio Ventre, commerciante salernitano, che sul gruppo Facebook “Comitato Territoriale Salerno Mia” le ha pubblicate, mettendo in evidenza la brutta figura che sicuramente si farà, nel presentare ai turisti una stazione marittima, dove la scala è praticamente tutta rovinata e consumata dalla ruggine, dove intorno ai muri sono cresciute erbacce varie, dove ci sono cavi elettrici in bella mostra e soprattutto dove in alcuni angoli sono stati posizionati rifiuti, in particolare carta e cartone.

Certo non sono proprio immagini da cartolina. Al contrario sono immagini che nessuno vorrebbe mai vedere. Perchè se da un lato sull’usura delle scale ci si può, diciamo, anche passare sopra, dall’altro lato non è accettabile vedere che i rifiuti vengono lasciati in bella mostra e che i cavi elettrici sono stati lasciati a terra, ben visibili.

Considerando che solo pochi giorni fa è stato presentato il calendario dell’arrivo delle navi da crociera, e considerando dunque che si sapeva che le prime due sarebbero arrivate il 21 marzo, forse si poteva immaginare, con un piccolo sforzo, di dare una sistemata, così da presentare ai turisti una stazione marittima decisamente più bella.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia