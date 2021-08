Ecco il club Altavilla granata 2021

Passione, senso di appartenenza e impegno nel sociale. Questi i propositi degli oltre 40 soci fondatori del nuovo “Club Altavilla Granata 2021”, istituito ufficialmente lo scorso 3 agosto. L’obiettivo comune, oltre a sostenere i colori granata, è quello di allargare sempre più gli orizzonti anche nel sociale, con i componenti del club che si preparano anche a proporre nuove iniziative sul territorio. Nel borgo medievale cilentano di Altavilla Silentina sono tanti i cuori granata che vivono di Salernitana. Una passione che va oltre ogni distanza e difficoltà di qualsivoglia natura. A chiarirlo è l’addetto stampa del club Cristiano Reina: «La fondazione del club nasce da lontano, precisamente dal 1998, quando già fu instituito un primo club che, per varie vicissitudini soprattutto logistiche, cessò di esistere dopo circa un anno e mezzo. Il nostro intento è quello, dunque, di portare avanti un progetto già avviato, un punto di ritrovo e una unione sul territorio. Già tre anni fa avevamo ripreso in qualche modo il discorso, ma le incertezza societarie e le varie problematiche sul territorio hanno allungato i tempi. Oggi, anche grazie all’entusiasmo per la storica promozione, abbiamo finalmente deciso di partire concretamente». Uno zoccolo duro, come anticipato in precedenza, di circa 40 soci fondatori, ma che è certamente destinato a salire di numero in modo esponenziale: «Al momento i soci, tutti di Altavilla e frazioni, sono circa una quarantina, ma abbiamo già ricevuto diverse richieste di iscrizione anche da tifosi di paesi limitrofi. Il numero è senz’altro destinato a salire, anche perché qui in Cilento la passione per la Salernitana è molto forte. La nostra forza – precisa Reina – è che siamo un gruppo variegato. Si va dal tifoso sessantenne fino al diciassettenne, e tutti con la stessa passione e senso di appartenenza. Non abbiamo mai smesso di seguire e di sostenere i colori granata nemmeno nei periodi più bui, e si può dire che questa promozione rappresenta una sorta di riconoscimento. Sono sicuro che il Club Altavilla Granata 2021 avrà radici profonde che saranno tramandate di anno in anno». In chiusura, anche un pensiero sul ritorno allo stadio, seppur parziale, dei tifosi: «La capienza ridotta al 50% con Green Pass può rappresentare un graduale ritorno alla normalità. La speranza è che verranno rispettate le regole senza creare assembramenti e problematiche varie. Tutto ciò, ovviamente, con l’auspicio che l’Arechi possa presto ritornare gremito come nei fasti di un tempo». Nei prossimi giorni, intanto, con l’ufficialità della costituzione dell’associazione, partirà anche la richiesta ufficiale al Comune per ottenere una sede. Anche ad Altavilla, dunque, la passione per la Salernitana non si è mai spenta e anzi, sembra destinata ad accendersi sempre di più.

Francesco La Monica

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia