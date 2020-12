“Ecco come trasformo le perline in alberelli di Natale e presepi”

di Monica De Santis

Daniela Parisi, ha 44 anni, è nata e cresciuta Giovi, da un anno vive a Sant’Egidio del Monte Albino, insieme al marito e a quella figlia, Giovanna, che per lei è un vero e proprio miracolo, visto che i medici le a v e v a n o detto che non avrebbe potuto avere figli. Ma poi eccola ora, mamma felice di Giovanna che ha pochi mesi e che al momento richiede tutte le sue attenzioni, tant’è che momentaneamente, vista ancche la situazione sanitaria in corso ha deciso di fermarsi un momento con le sue creazioni.

