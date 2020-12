“E’ stato un anno che non ha eguali, ora dobbiamo lavorare per rialzarci”

A poche ore dalla fine del 2020 il presidente nazionale della Fenailp Sabato Pecoraro traccia un bilancio e lancia un messaggio a tutti gli iscritti alla sua categoria di commercianti ed imprenditori italiani. “Siamo giunti al termine di un anno pieno di difficoltà a causa di evento epocale che non ha precedenti nella nostra storia. – scrive Pecoraro nella sua nota di fine anno – La pandemia sta causando effetti economici drammatici in tutto il mondo, e particolarmente rilevanti in paesi dall’economia relativamente fragile, come l’Italia. Questo dato si evince dal Rapporto annuale Istat 2020, che individua nell’Italia il Paese europeo più colpito dalle conseguenze economiche del virus.

