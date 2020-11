“E necessaria una stretta ora per un clima disteso a Natale”

I rumors degli ultimi giorni potrebbero portare la Campania a cambiare colore. Un passaggio dal giallo all’arancione, finanche al rosso per alcuni, che sarebbe così repentino, ma forse atteso, che porterebbe a nuovi scenari in una regione già di per sé martoriata. Un’eventualità che, allo stato attuale delle cose, è attentamente monitorata dagli operatori commerciali. In particolare dal presidente di Confecommercio Salerno, Giuseppe Gagliano, particolarmente interessato sul fronte turistico per essere anche la figura apicale di Federalberghi. “Le ipotesi non sono così recondite, visti i numeri – afferma Gagliano – Diciamola così, una stretta ora potrebbe servire a far sì che l’aria sia un tantino più distesa a Natale”.

