E’ morto il tifoso Amatino Massimo Grisi

Amatino Massimo Grisi, grande tifoso della Salernitana è scomparso dopo un periodo di malattia. Conosciuto per la sua passione per la Salernitana, aveva un’avviata farmacia a Colliano. Il cuore di Amatino, Farmacista, Vice-Presidente Regionale FIGC e grande tifoso della Salernitana che da settimane stava lottando in Ospedale a Nocera Inferiore, ha smesso di battere. A lui gli ultras avevano dedicato uno striscione di incoraggiamento nei giorni scorsi esposto in piazza Casalbore la sede del vecchio stadio Vestuti. Amatino Siamo tutti con te…. Lotta e vinci”, questo il contenuto dello striscione. Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore sui social. Amatino Grisi è stato anche un apprezzato collaboratore di Le Cronache

