E’ morto il cantante salernitano Nando Bruno

E’ morto a Salerno il cantante Nando Bruno, portò al successo diversi brani come Salierno ‘e notte (fu anche la sigla della fortunata trasmissione Granata show) ed ‘A passeggiatrice, tanto che partecipò ad una storica trasmissione di Domenica In. Conosciutissimo a Salerno, fu proprietario del ristorante Arechi sulla Litoranea e del bar Stadio. Domani mattina 26 novembre i funerali alle 9.30 alla chiesa di via Madonna di Fatima

