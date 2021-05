E’ morto Franco Battiato. L’ultimo concerto a Salerno nel 2013

Si e’ spento questa mattina nella sua residenza Franco Battiato. Lo rende noto la famiglia. I funerali avverranno in forma privata. Il cantautore, morto oggi nella sua residenza di Milo, era nato a Jonia il 23 marzo del 1945. Ha spaziato tra una grande quantità di generi, dalla musica pop a quella colta, toccando momenti di avanguardia e raggiungendo una grande popolarità. Tante le volte in cui si è esibito a Salerno e provincia. Il cantautore nel 2000 è stato in concerto in piazza Amendola per il Capodanno. Prima però, nei mesi estivi, fu ospite al Festival Ravello, nel 2009 insieme con Piero Pelù fu nuovamente protagonista del concerto di Capodanno in piazza Amendola, ed ancora nel 2012 era stato tra gli ospiti del Giffoni Film Festival e nel 2013 si era esibito in concerto all’Arena del Mare, sempre a Salerno e nello stesso anno fu ospite della rassegna di Ruggero Cappuccio a Serramezzana. Nel 2014 fu ospiti di don Gianni Citro al Meeting del Mare.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia