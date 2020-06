È la voce l’immagine più profonda

Rino Mele

La bellezza continua a essere la soglia del terrificante, la

vertigine che si presenta all’improvviso e apre una scena

vuota, su cui ci trascina.

Le Sirene sono il mito della bellezza che stordisce, e le loro

labbra lo spazio stretto da cui respira la morte, il desiderio di

tornare a essere baciati senza mediazioni dalla bocca

originaria, dietro cui le madri, nascoste, sono in attesa.

Sugli

scogli, nel XII libro dell’Odissea, con ali e zampe d’uccello,

sono circondate da ossa umane. Così le fa parlare Omero:

“Nessuno mai s’allontana di qui con la sua nave nera, / se

prima non sente, suono di miele, dal labbro nostro la voce”.

Ha scritto così bene bene Jean-Pierre Vernant, 1999: “Le

Sirene rappresentano insieme il richiamo del desiderio di

sapere, l’attrazione erotica – la seduzione stessa – e la

morte”. Esse parlano con Ulisse “come se fosse già morto.

O piuttosto come se si trovasse in un luogo e in un tempo in

cui la frontiera fra vivi e morti, luce della vita e notte del

trapasso, fosse ancora indecisa, sfumata, oltrepassabile”.

In esse l’erotismo più arso si fonde col piacere della

conoscenza.

Uccelli marini col volto e il collo di donna, volano intorno a

Ulisse legato all’albero della nave, gli dicono la sua morte, il

desiderio.

Cantano, la tonalità della voce, che s’alza e abbassa, tocca

Ulisse come dita amorose, pervade la sua pena.

I marinai remano, lui è legato strettamente come in un

sudario, come i morti che non possono più muoversi e il

tempo li trascina lontano: questa è la disperazione che

Ulisse conosce nell’incontro con le sirene: la condizione del