di Giovanna Naddeo

E’ Franco Tavella il nuovo segretario dello Spi Cgil Campania. E’ quanto deciso dall’assemblea generale svoltasi nella giornata di ieri a Napoli alla presenza del segretario organizzativo Spi Cgil nazionale, Stefano Landini. Attivo da oltre trent’anni nel settore sindacale salernitano prima, campano noi, successivamente lo spostamento in Basilicata presso il segretario generale Filt Cgil.

Franco Tavella ritorna in Campania al fianco dei pensionati Cgil.

«Sono molto contento di tornare per una carica di gran responsabilità. La categoria dei pensionati non va sottovalutata. Lo Spi rappresenta oltre 17 milioni di persone sul piano nazionale. Siamo la categoria più rappresentativa tra le confederazioni».

Quali saranno le sue prime azioni da segretario?

«Stiamo preparando una manifestazione per il prossimo 16 novembre con l’obiettivo di riportare la questione dei pensionati all’attenzione del Governo. Vanno bene gli sgravi fiscali, ma non basta, così come non basta quanto inserito nella Manovra 2020. Non solo; lavoreremo a una legge regionale dedicata all’autosufficienza delle persone anziane, con l’obiettivo di combattere le condizioni di fragilità e impedire che queste si ripercuotano sui nuclei familiari».

Via il voto agli anziani, è quanto propone Beppe Grillo. Cosa pensa a riguardo?

«Commentiamola così: è una battuta di un comico. Lascia il tempo che trova. Di un comico. Punto».

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia