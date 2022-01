E’ fatta. Iervolino ha firmato a Scafati l’acquisto della Salernitana

Si è recato questa mattina presso un noto notaio di Scafati, Danilo Iervolino, per la firma definitiva. Da questo momento il fondatore dell’Università Unipegaso è ufficialmente il nuovo proprietario della U.S. Salernitana 1919. La presentazione ufficiale alla stampa ed ai tifosi si terrà tra poche ore presso gli uffici dellaCaffè Motta in Via Roberto Wenner 26 a Salerno, sponsor della squadra granata

