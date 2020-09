Due positivi a Pertosa ed uno a Vibonati

Altri tre sono i positivi al Coronavirus sono stati registrati nelle ultime ore a Salerno e provincia. Tutti riguardano la zona Cilento e Vallo di Diano. In particolare due si sono registrati a Pertosa: si tratta di due coniugi già messi in isolamento dopo essere risultati positivi al tampone. Il Comune ha ora avviato le operazioni per ricostruire la rete dei contatti. I due positivi stanno bene, le loro condizioni non destano preoccupazione. Un altro caso è stato registrato a Vibonati. Si tratta di una persona domiciliata a Vibonati, ma non residente, di rientro dalla Sardegna, posta subito, insieme con il suo nucleo familiare, in quarantena obbligatoria. Anche in questo caso il Comune sta lavorando per ricostruire la rete dei contatti.

