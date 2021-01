Due nuovi assessori pronti a entrare in Giunta

A giorni la nomina dei due nuovi assessori nella Giunta municipale del sindaco Giuseppe Canfora. Salvato ed Esposito in pole position. Entro fine mese, come riporta Punto agro news, potrebbe arrivare la nomina dei due nuovi esponenti che entreranno a far parte dell’esecutivo guidato dal primo cittadino e che andranno a sostituire gli ex assessori Vincenzo Salerno e Gaetano Ferrentino. Indiscrezioni degli ultimi giorni fanno pensare ad un ritorno in Giunta di Gianpaolo Salvato, già assessore alla viabilità e sicurezza, ed Emilia Esposito, in passato ai lavori pubblici e all’urbanistica. L’intesa sarebbe arrivata prima dell’Epifania, dopo un ulteriore incontro avutosi tra Canfora e gli alleati.

