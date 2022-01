Due minori indagati per la morte di Nicholas ed Ilaria

di Pina Ferro

Per il decesso di Nicolas Galluzzi, 18 anni, Ilaria Bove 15 anni, due minori sono stati iscritti nel registro degli indagati. Gravissima l’accusa a loro carico: omicidio stradale colposo. L’avviso di garanzia è stato notificato ad un ragazzo ed una ragazza entrambi di Coperchia (frazione di Pellezzano) che quella sera erano a bordo di un altro ciclomotore e stavano trascorrendo la serata insieme alla coppia di amici successivamente deceduta in seguito ad un tremendo incidente stradale avvenuto in via Carlo De Iuliis di Pellezzano all’altezza della Cartiera. I due ragazzi indagati sono anche già stati a lungo ascoltati dai magistrati titolari del fascicolo investigativo. Due Le inchieste aperte per il decesso di Ilaria Bove e Nicolas Galluzzi: 1 da parte della procura ordinaria e l’altra da parte della procura presso il Tribunale dei minori. Questa mattina alle ore 13 due magistrati conferiranno, al medico legale della procura, l’incarico per l’esecuzione dell’esame autoptico sulle salme dei due ragazzi. Non è da escludere che anche i familiari sia dei ragazzi deceduti che degli adolescenti indagati possano nominare dei periti di fiducia che saranno presenti in sala autoptica. Gravissima l’accusa carico della coppia di amici dei ragazzi deceduti. Un capo di imputazione che farebbe supporre ad un coinvolgimento nel sinistro. Al momento sull’intera vicenda vige il massimo riserbo. Solo a seguito dell’esame autoptico si potranno avere alcune informazioni in merito a quanto accaduto. Intanto, restano numerosi dubbi e gli interrogativi in merito all’incidente stradale nel quale hanno perso la vita i due ragazzi, uno residente a Pellezzano e l’altra a Fratte. Nicolas e Ilaria erano a bordo di un Beverly 250 e stavano, probabilmente, facendo un giro insieme all’altra coppia prima di concludere la giornata di festa e di salutarsi. Forse un ostacolo improvviso sulla carreggiata, forse una distrazione o la velocità sostenuta, il ragazzo alla guida ha perso il controllo andandosi a schiantare contro un palo urtando prima, forse, l’altro ciclomotore. Un impatto violentissimo che ha sbalzato i ragazzi sull’asfalto. Ilaria è morta sul colpo, Nicolas pochi minuti dopo in ambulanza. Sono stati i ragazzi iscritti nel registro degli indagati ad allertare immediatamente i soccorsi e, ad avvertire i genitori dei ragazzi anche su quanto accaduto. Anche l’altra coppia perso il controllo del ciclomotore su cui viaggiavano è sono finiti sul selciato. Sul posto le forze dell’ordine Hanno raccolto le prime testimonianze e successivamente hanno posto sotto sequestro i due ciclomotori che nei prossimi giorni saranno sottoposti a perizia.

