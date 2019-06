Due cartoline ed un un timbro delle Poste per celebrare i 100 anni della Salernitana

Una delle prime maglie con il cavalluccio sul petto nel derby col Napoli nella stagione 1949/50. E i quattro simboli che hanno caratterizzato l’evoluzione del marchio lungo i 100 anni. Sono le immagini sulle due cartoline speciali per il Centenario della Salernitana realizzate dall’emittente LIRATV in collaborazione con l’Associazione 19 giugno 1919.

Per l’occasione è stato commissionato un timbro ufficiale a Poste Italiane che ricorderà per sempre i 100 anni della Salernitana. L’annullo filatelico sarà apposto sulle due cartoline il prossimo 19 giugno al parco dell’Irno, in occasione della mostra ufficiale sul centenario.

Un’iniziativa che suggella il forte legame identitario tra Salerno e la Salernitana. Le cartoline saranno disponibili dal 13 giugno al parco dell’Irno durante la mostra sul centenario della Salernitana. Giovedì 19 giugno, dalle ore 12 alle 18, gli addetti di Poste Italiane emetteranno l’annullo ufficiale sulle cartoline con francobollo.

