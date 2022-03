Doppio incontro con gli studenti del Liceo Tasso per il comandante Loreto

di Monica De Santis

Nella giornata di ieri si sono svolti presso la Capitaneria di Porto di Salerno due incontri formativi di particolare importanza con gli studenti dell’Istituto Scolastico Statale “Liceo Torquato Tasso” di Salerno ed i militari della Guardia Costiera. Nel primo incontro, tenutosi nella mattinata, due studenti della classe 3° E hanno svolto una breve intervista al Comandante della Capitaneria di porto di Salerno, Rosario Loreto, sui compiti e le funzioni della Guardia Costiera in ambito nazionale e locale, nell’ambito del progetto Ptco che vede coinvolti gli studenti del Liceo Tasso, il quotidiano Le Cronache ed il Teatro Delle Arti di Salerno. Progetto che punta ad avvicinare i giovani al giornalismo, attraverso incontri con le istituzioni cittadine e con gli attori ospiti della stagione teatrale proprio del Delle Arti di Salerno. A seguire nel primo pomeriggio, altri studenti del Liceo Torquato Tasso, nell’ambito del progetto didattico di protezione ambientale “Clean up ocean”, sono stati accolti presso la Stazione Marittima dai militari della Capitaneria di porto di Salerno i quali, hanno illustrato il ruolo fondamentale del Corpo delle Capitanerie di porto nell’ambito della protezione ambientale ponendo attenzione alla complessa realtà marittima e produttiva del territorio. La visita, nell’ambito di una ampia e costante collaborazione tra l’istituto scolastico superiore e la Capitaneria di porto, ha rappresentato un momento valido e funzionale per la formazione e la crescita degli studenti. Tra qualche settimana il comandante Loreto incontrerà altri studenti del Liceo Tasso e del Liceo Severi, sempre nell’ambito del progetto Ptco, promosso dal nostro quotidiano, Le Cronache e Teatro Delle Arti.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia