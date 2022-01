Doppia tragedia sul viadotto Gatto, 30enne ha perso la vita

Doppia tragedia sul viadotto Gatto, questa mattina. A perdere la vita un 30enne che si è lanciato nel vuoto finendo sull’asfalto della strada sottostante in via porto. Per il ragazzo il salto è stato fatale, l’impatto non gli ha lasciato scampo. Pochi minuti dopo si è lanciato anche un 60enne: l’uomo, all’arrivo dei soccorsi, dava ancora segni di vita ed è stato prontamente trasportato in gravissime condizioni presso l’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno. Non si conoscono i motivo dell’insano gesto ne tantomeno i nomi dei due. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 diverse pattuglie di carabinieri e polizia.

