Dopo la rinuncia di Mastia il toto nome: in ballo c’è Zara

di Giovanni Coscia

Dopo l’importante nome dell’avvocato Leonardo Mastia, che ha rinunciato alla candidatura per il centro destra, legati agli impegni professionali, il toto-candidato procede in maniera celere. Tanti i nomi che rimbalzano negli ambienti politici di centro destra. Tra una riunione e l’altra, si cerca di trovare un probabile nome quale candidato idoneo ed autoctono all’area di quello che una volta si chiamava popolo delle libertà. Tanti i nomi in verità e tra questi vi è anche quello di Monica Giuliano, forse in area Forza Italia, ma a quanto pare la scelta, è limitata a pochi altri nomi papabili. Da un sondaggio effettuato, rimbalza con forza il nome di Fernando Zara, già sindaco nel lontano 1994 e nel 1997, che potrebbe scalzare tutti ed abbracciare lo scettro di quel centro destra che al momento pare allo sbando.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia