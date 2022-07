Dopo 20 anni assolto Pasquale Marigliano

“Dopo oltre venti anni, il titolare della Ditta Centro Moda, Pasquale Marigliano, i cui locali erano situati in Via San Leonardo , traversa Migliaro, è stato finalmente assolto dai reati contestatigli di incendio doloso per non aver commesso il fatto e tentata truffa alle compagnie di assicurazione perché il fatto non sussiste. Grande soddisfazione per il dinfensore Davide Ferrazzano, che dall’inizio di questa travagliata vicenda giudiziaria ha sempre fermamente creduto nell’innocrenza dell’imputato, il solo infatti ad aver rinunciato alla prescrizione. Tutto ciò nonostante una prima sentenza di condanna del tribunale di Salerno del 24.5.2007, confermata poi successivamente dalla Corte di Appello di Salerno il 18.11.2013, quest’ultima annullata con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione. Dopo numerose udienze, la Corte di Appello di Napoli 2 sezione , ha finalmente fatto giustizia accogliendo a pieno la tesi difensiva pervicacemente sostenuta sulla assoluta estraneità ai fatti contestati per le evidenti contraddizioni nonché per la mancanza assoluta di prove certe che conducessero ad una sentenza di condanna. Vi è stato un vero accanimento, anche in considerazione del fatto che semplici indizi tra di loro non univoci sono stati volutamente contrabbandati come prove, e letti soltanto in chiave colpevolista”.

