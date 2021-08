Donne candidate a Salerno per i diritti della Donna in Afghanistan

Una foto di gruppo di tutte le candidate alle prossime elezioni amministrative a Salerno. A promuovere l’iniziativa la dottoressa Paky Memoli, consigliere comunale e provinciale e candidata alle prossime consultazioni elettorali al comune di Salerno. Paky Memoli invita tutte le donne candidate a ritrovarsi il 28 agosto sulla spiaggia di Santa Teresa alle 18.30 per una foto che sia l’ emblema del sostegno alle donne dell’Afganistan. Un invito che è esteso a tutte le donne che vorranno partecipare per far sentire la loro vicinanza a quelle afgane. “Inaccettabile che nel 2021 venga negata la Libertà, diritto essenziale e prezioso per ogni essere umano – ha dichiarato la consigliera Memoli – Un gesto di forte solidarietà vuol partire da Salerno per raggiungere ogni angolo del globo: sabato 28 agosto alle ore 18,30 tutte le donne candidate al Consiglio comunale (senza alcuna distinzione di fede politica o lista di appartenenza) sono invitate sulla spiaggia di Santa Teresa, per una foto insieme a sostegno morale delle donne afgane. Evitiamo compatte di riportare indietro le lancette della storia”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia