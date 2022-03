Donna uccisa: venerdì autopsia e forse anche funerali

Si fara’ domani mattina l’autopsia di Anna Borsa, la trentenne uccisa martedi’ dal suo ex fidanzato, Alfredo Erra, all’interno del negozio dove lei lavorava da anni come parrucchiera, in via Tevere, a Pontecagnano Faiano (SALERNO). Presumibilmente stesso nella giornata di domani verranno celebrati i funerali della giovane originaria di Mariconda, quartiere della zona orientale di SALERNO. Erra – confermano fonti investigative – non era sotto effetto di alcol o droga. Ha sparato con una Walter PPK calibro 7.65 probabilmente di fabbricazione dell’Est Europa con matricola abrasa. Si stanno facendo tutti gli esami per risalire alla storia di questa pistola, molto comune e in questo caso datata. Bisognera’ capire la provenienza e da quanto tempo la avesse con se’. L’uomo, dopo aver sparato alla giovane freddandola sul colpo, si e’ ferito con un colpo in testa e ha sparato anche all’attuale compagno della vittima accorso sul posto una volta sentiti i colpi di arma da fuoco. Domani probabilmente dal reparto detenuti dell’ospedale verra’ trasferito in carcere; da quanto si apprende, sarebbe in uno stato di agitazione, urlando frasi senza senso. Il giovane ferito, Alessandro Caccavale, invece, che aveva un’arteria recisa ed era stato colpito ad un polmone, dopo essere stato in rianimazione, e’ stato spostato in chirurgia d’urgenza e le sue condizioni sono stazionarie.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia