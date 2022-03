Donna uccisa: compagno ferito, non e’ piu’ in intensiva

Migliorano le condizioni di Alessandro Caccavale, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato ferito dallo stesso uomo che poco prima aveva ucciso la sua compagna, Anna Borsa, ieri a Pontecagnano (SALERNO). Caccavale, richiamato dal rumore degli spari, era accorso nel negozio di parrucchiere dove Alfredo Erra, ex compagno di Anna, aveva appena ucciso la donna tentando a sua volta il suicidio. Malgrado fosse rimasto ferito alla testa, Erra ha sparato contro Caccavale causandogli una ferita a un polmone per la quale l’uomo e’ stato ricoverato in terapia intensiva e operato. Poco fa i sanitari dell’ospedale Ruggi di SALERNO ne hanno disposto il trasferimento dalla terapia intensiva a un reparto ordinario.

