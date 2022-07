Don Paolo Carrano: “La nostra comunità è sotto shock, due donne cortesi e gentili”

di Andrea Orza

Appena iniziato il giallo delle due donne vittime del crimine brutale avvenuto, con tutta probabilità nel cuore della notte a Sal Leonardo. Don Paolo Carrano, Parroco della graziosa Chiesa di San Leonardo, conosce i suoi fedeli e racconta: “Conoscevo le vittime, delle signore cortesi e a modo. Spesso facevo visita ad una di loro, la signora Adele e posso garantire che si trattava di persone perbene.” Al momento, il crimine commesso solo poche ore fa lascia tutti senza parole. Tra sbigottimento e la curiosità di saperne di più il parroco dichiara: “Malgrado la piccola comunità ancora non abbiamo notizie sicure da riferire. Abbiamo provato ad avvicinarsi al luogo del delitto ma la polizia aveva già transennato l’area circostante. Non è nemmeno ben chiaro quale delle due signore sia stata uccisa”. La signora Adele e la sorella Maria, purtroppo deceduta, erano due donne, avanti con l’età distinte e rispettate da tutti, il loro padre era titolare di un mulino e proprio Adele era solito guidare l’auto. Appena la notizia ha iniziato a diffondersi l’intera congrega è in lutto per lo scandaloso crimine. E ancora, il turbamento sui perché irrisolti. Certo si tratta di una zona appartata e liminale, specie nelle ore notturne può essere sconsiderato muoversi in solitudine ma d’altra parte i cittadini vivono dei forti legami d’identità e amicizia. “Da circa un anno sono diventato parroco alla Chiesa di San Leonardo e posso assicurare i lettori che non è mai successo niente del genere. Ci conosciamo tutti bene, anche i ragazzini che frequentano l’oratorio sono al sicuro nel nostro quartiere”, ragiona meditabondo Don Paolo che si ripete di quando in quando “Perché, perchè”. Il passa parola sull’accaduto s’inoltra a tutta la città di Salerno e probabilmente gli abitanti del posto non potranno più vivere con serenità nella verde periferia del San Leonardo. O almeno resteranno sull’attenti fin quando non verrà ricomposto il puzzle della circostanza quando imprevista tanto selvaggia. ” Siamo in attesa di chiarimenti sullo stato di salute di Adele e aspettiamo notizie sul colpevole”. Di certo non sarà semplice addormentarsi sapendo che qualcuno nella piccola comunità di San Leonardo è stata uccisa.

