Domenico De Siano: “Dobbiamo dar vita ad un nuovo assetto politico ed organizzato”

di Erika Noschese

“In Campania dobbiamo dar vita ad un nuovo assetto politico e organizzativo di Forza Italia nello spirito dell’unità e della collegialità, secondo le linee indicate dal Presidente Silvio Berlusconi”. Lo ha dichiarato il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano rendendo noto che “una squadra è già al lavoro per garantire la massima partecipazione di giovani, donne, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni”. “Per favorire questo percorso di rilancio – spiega il senatore De Siano – abbiamo condiviso con il coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani l’azzeramento di tutti gli organismi pregressi”. Da qui l’annuncio ufficiale: “Nelle prossime settimane verrà dunque ufficializzata la composizione del nuovo organigramma chiamato a rilanciare l’azione politico-amministrativa in Campania, a partire dall’ormai prossimo appuntamento elettorale che interessa il rinnovo dei consigli comunali di molte città della nostra regione”. In pole position per il ruolo di coordinatore ci sarebbe il parlamentare Vincenzo Fasano mentre i vice dovrebbero essere Marzia Ferraioli e Gigi Casciello. In caso di rifiuto dei due parlamentari scelta potrebbe ricadere o su Lello Ciccone, Costabile Spinelli, Gaetano Amatruda o Antonietta Coraggio, vice sindaco di Vallo della Lucania e candidata al consiglio regionale della Campania alla scorsa tornata elettorale.

