Domenica mattina incontro al Verdi con i rappresentanti della danza

di Monica De Santis

Si terrà domenica mattina al teatro Municipale Giuseppe Verdi, l’incontro con il direttore della stagione Lirica e i rappresentanti del mondo della danza salernitana. Appuntamento alle ore 11, conferma lo stesso Marzullo. Non si sa se all’incontro parteciperanno tutte le 106 firmatarie della lettera inviata lo scorso 24 settembre al sindaco Vincenzo Napoli, al direttore artistico Daniel Oren e al Maestro Antonio Marzullo, lettera poi fatta giungere lo scorso lunedì agli organi di informazione, proprio mentre nel foyer del Verdi si teneva la conferenza di presentazione de “La Traviata” messa in scena ieri sera alle 21. Nella missiva i 106 rappresentano del mondo della danza salernitana chiedevano un incontro per capire e se da parte di chi organizza e cura la stagione Lirica ci fosse la volontà di svolgere delle audizioni per la scelta delle ballerine e dei ballerini che prendono parte ad alcune delle opere che vengono programmate nella stagione Lirica ogni anno. Nell’ultima missiva inviata agli organi d’informazione si leggeva che… “Nell’augurare un caloroso in bocca al lupo a tutta la produzione di Traviata, consapevoli delle vicende che hanno ridotto il già poco tempo a disposizione nel dover effettuare il cambio di direzione in relazione alla coreografia, ricordiamo al sindaco dott. Napoli, al direttore Marzullo e ai vertici del Teatro Verdi che siamo in attesa di convocazione per chiarimenti come da lettera del 24 settembre 2021 firmata da 106 rappresentanti del mondo della danza salernitana, tra direttori di scuole, docenti e danzatori e danzatrici professioniste. Abbiamo appreso con soddisfazione il cambio di direzione per ciò che riguarda la scelta del coreografo e ci auguriamo che si continui in tal senso, ma ribadiamo l’assoluta necessità di bandire prima di subito l’audizione che darebbe, solo in questo caso, avvio al Corpo di ballo del Teatro Verdi, attualmente inesistente”. Immediata la risposta sia del primo cittadino Vincenzo Napoli, che del direttore Marzullo. Proprio Marzullo ha dichiarò che c’era tutta la volontà di incontrare i rappresentanti del mondo della danza salernitana e che in un incontro, avvenuto nel corso di una manifestazione di gala, aveva riferito ad alcune di loro, di essere disponibile e di attendere da loro la comunicazione di una data. Ora la data è stata scelta, proprio come riferito dal Maestro Marzullo, che ribadisce la piena disponibilità non solo ad incontrare i rappresentanti della danza salernitana, ma anche di ascoltare le loro richieste, le loro proposte e di trovare insieme delle soluzioni che magari possano in un futuro, speriamo non troppo lontano, portare alla creazione di un corpo di ballo del Massimo cittadino, così da poter inserire nel cartellone anche degli spettacoli dedicati al balletto.

