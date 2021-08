Domenica amichevole dei granata con l’Aston Villa

Amichevole di lusso per la Salernitana, neopromossa in Serie A. Il club granata, infatti, domenica 8 agosto alle 15 affrontera’ in amichevole l’Aston Villa presso il ‘Villa Park’ di Birmingham. “La Salernitana tornera’ cosi’ in Inghilterra a 26 anni di distanza dall’unica trasferta europea in occasione della Coppa Anglo-Italiana – si legge nella nota della societa’ campana -. Per i granata sara’ l’ultimo test prima del via ufficiale della stagione con il debutto in Coppa Italia”. La partita si svolgera’ a porte chiuse. L’Aston Villa avrebbe dovuto affrontare domani il Siviglia ma il test e’ saltato a causa di alcuni casi di Covid fra gli andalusi.

